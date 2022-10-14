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    Мбаппе хотел покинуть «ПСЖ» еще в августе

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    Килиан Мбаппе планировал уйти из «Пари Сен-Жермен» перед началом текущего сезона.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации журналиста Ромена Молина, в августе Мбаппе просил отпустить его в другой клуб, но получил отказ.

    Ранее стало известно, что Килиан хочет покинуть «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

    В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года.

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    • Напомним, сообщалось, что в январе из «ПСЖ» может уйти не только Мбаппе, но и главный тренер команды Кристоф Гальтье, а также советник президента клуба Луиш Кампуш.

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