Юран отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Химки»

не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном возвращении на пост главного тренера

Ранее сообщалось, что «Химки» в ближайшее время могут объявить об увольнении Спартака Гогниева.

«Пока не хочу это комментировать, это же разговоры. Первый раз от вас услышал, что такое возможно. Сложно это комментировать», — приводит слова 53-летнего специалиста «Чемпионат».

Юран был уволен из «Химок» в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала в четырех матчах семь очков. После этого подмосковный клуб не одержал ни одной победы.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.