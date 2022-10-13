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    Юран отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Химки»

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    Сергей Юран не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном возвращении на пост главного тренера «Химок».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее сообщалось, что «Химки» в ближайшее время могут объявить об увольнении Спартака Гогниева.

    «Пока не хочу это комментировать, это же разговоры. Первый раз от вас услышал, что такое возможно. Сложно это комментировать», — приводит слова 53-летнего специалиста «Чемпионат».

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    • Юран был уволен из «Химок» в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала в четырех матчах семь очков. После этого подмосковный клуб не одержал ни одной победы.

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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