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    • СМИ: «Химки» могут в четвертый раз назначить Юрана главным тренером
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    СМИ: «Химки» могут в четвертый раз назначить Юрана главным тренером

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    «Химки» в ближайшее время могут объявить об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера, сообщает «Чемпионат».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    При этом отмечается, что вместо Гогниева «Химки» могут назначить Сергея Юрана, который ранее уже трижды возглавлял подмосковную команду.

    «У Гогниева напряженные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то "Химки" снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», — рассказал источник издания.

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    • Юран был уволен из «Химок» в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала в четырех матчах семь очков. После этого подмосковный клуб не одержал ни одной победы.

    Перед назначением Гогниева пост главного тренера «Химок» некоторое время занимал Николай Писарев.

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