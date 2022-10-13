СМИ: «Химки» могут в четвертый раз назначить Юрана главным тренером

в ближайшее время могут объявить об увольнениис поста главного тренера, сообщает «Чемпионат».

При этом отмечается, что вместо Гогниева «Химки» могут назначить Сергея Юрана, который ранее уже трижды возглавлял подмосковную команду.

«У Гогниева напряженные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то "Химки" снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», — рассказал источник издания.

Юран был уволен из «Химок» в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала в четырех матчах семь очков. После этого подмосковный клуб не одержал ни одной победы.

Перед назначением Гогниева пост главного тренера «Химок» некоторое время занимал Николай Писарев.