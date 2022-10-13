СМИ: «Химки» могут в четвертый раз назначить Юрана главным тренером

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
При этом отмечается, что вместо Гогниева «Химки» могут назначить Сергея Юрана, который ранее уже трижды возглавлял подмосковную команду.
«У Гогниева напряженные отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то "Химки" снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», — рассказал источник издания.
Юран был уволен из «Химок» в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала в четырех матчах семь очков. После этого подмосковный клуб не одержал ни одной победы.
Перед назначением Гогниева пост главного тренера «Химок» некоторое время занимал Николай Писарев.