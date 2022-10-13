«МЮ» — «Омония»: счет матча 1:0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европына своем поле взял верх над кипрской— 1:0.

Единственный мяч был забит на третьей добавленной минуте. Санчо на левом краю штрафной здорово обыграл соперника, прострелил в центр, где Скотт Мактоминай принял мяч, подработал и сильным ударом низом переиграл Узохо.

Футбол. Лига Европы. Группа E Манчестер Юнайтед — Омония 0:0 Гол: 1:0 Scott Mctominay (90 + 3') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа (Люк Шоу, 60'), Каземиро (Scott Mctominay, 81'), Фред (Кристиан Эриксен, 70'), Антони (Джейдон Санчо, 60'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду Омония: Андроникос Какулис (Карим Ансарифард, 64'), Бруно Фелипе (Лойзос Лойзу, 74'), Charalampos Charalampous (Фотис Папулис, 74'), Морету Кассаман (Mix Diskerud, 85'), Nikolas Panagiotou, Fotios Kitsos, Эктор Юсте, Неманья Милетич, Адам Ланг, Adam Matthews (Парис Псалтис, 64'), Francis Uzoho Предупреждения: Андроникос Какулис (49'), Морету Кассаман (68'), Nikolas Panagiotou (90 + 2')

В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил молдавский «Шериф» со счетом 3:0.

На 33-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил ивуарийский защитник Армель Зохури.

После этого в составе баскского клуба голами отличились Александр Сёрло, Диего Рико и Роберт Наварро.