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    «МЮ» вырвал победу у «Омонии» в Лиге Европы

    «МЮ» — «Омония»: счет матча 1:0

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле взял верх над кипрской «Омонией» — 1:0.

    «МЮ»
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    Единственный мяч был забит на третьей добавленной минуте. Санчо на левом краю штрафной здорово обыграл соперника, прострелил в центр, где Скотт Мактоминай принял мяч, подработал и сильным ударом низом переиграл Узохо.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Манчестер Юнайтед — Омония 0:0
    Гол: 1:0 Scott Mctominay (90 + 3') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа (Люк Шоу, 60'), Каземиро (Scott Mctominay, 81'), Фред (Кристиан Эриксен, 70'), Антони (Джейдон Санчо, 60'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду Омония: Андроникос Какулис (Карим Ансарифард, 64'), Бруно Фелипе (Лойзос Лойзу, 74'), Charalampos Charalampous (Фотис Папулис, 74'), Морету Кассаман (Mix Diskerud, 85'), Nikolas Panagiotou, Fotios Kitsos, Эктор Юсте, Неманья Милетич, Адам Ланг, Adam Matthews (Парис Псалтис, 64'), Francis Uzoho Предупреждения: Андроникос Какулис (49'), Морету Кассаман (68'), Nikolas Panagiotou (90 + 2')

    В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил молдавский «Шериф» со счетом 3:0.

    На 33-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил ивуарийский защитник Армель Зохури.

    После этого в составе баскского клуба голами отличились Александр Сёрло, Диего Рико и Роберт Наварро.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Реал Сосьедад — Шериф 3:0
    Голы: 1:0 Александр Сёрлот (45 + 1'), 2:0 Diego Rico Salguero (66'), 3:0 Роберт Наварро (81') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Аритц Аранбарри, 74'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Diego Rico Salguero, Брайс Мендес (Урко Гонсалес, 62'), Андер Гевара, Беньят Туррьентес, Давид Сильва (Роберт Наварро, 46'), Карлос Фернандес (Jon Karrikaburu, 46'), Александр Сёрлот (Такэфуса Кубо, 62') Шериф: Rasheed Ibrahim Akanbi (Фелипе Визеу, 80'), Пернамбуко (Heron, 75'), Cedric Badolo, Mudasiru Salifu, Mouhamed Diop, Patrick Kpozo, Степан Раделич, Gaby Kiki (Данила Игнатов, 84'), Armel Junior Zohouri, Renan Guedes, Дмитрий Челядник Предупреждения: Mudasiru Salifu (14'), Armel Junior Zohouri (25'), Armel Junior Zohouri (33'), Diego Rico Salguero (37')
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