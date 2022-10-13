Черчесов: У «Ференцвароша» точно будет одно преимущество — наши болельщики

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды»

«Удастся ли "Црвене Звезде" доминировать, как в первой игре? Я не видел, чтобы они доминировали. С точки зрения результата так посчитать можно, но если посмотреть статистику, то мяч 60% времени контролировали мы.

И не только: другие факторы также не говорят о том, что это было доминирование одной команды. Но да, они были лучше нас.

"Црвена Звезда" закономерно выиграла дома со счётом 4:1, а мы не сделали на поле то, что обговаривали заранее. Однако у нас есть возможность всё исправить. Мы хорошо подготовились к матчу. Футболисты должны выложиться.

Предстоит очень сложный матч, который обе команды хотят выиграть. Но я уже говорил об одном из наших преимуществ: с нами будут наши болельщики», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Лиги Европы

Матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» состоится 13 октября в Будапеште. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.