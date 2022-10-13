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    Черчесов: У «Ференцвароша» точно будет одно преимущество — наши болельщики

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Ференцварош Црвена Звезда
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды»

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Удастся ли "Црвене Звезде" доминировать, как в первой игре? Я не видел, чтобы они доминировали. С точки зрения результата так посчитать можно, но если посмотреть статистику, то мяч 60% времени контролировали мы.

    И не только: другие факторы также не говорят о том, что это было доминирование одной команды. Но да, они были лучше нас.

    "Црвена Звезда" закономерно выиграла дома со счётом 4:1, а мы не сделали на поле то, что обговаривали заранее. Однако у нас есть возможность всё исправить. Мы хорошо подготовились к матчу. Футболисты должны выложиться.

    Предстоит очень сложный матч, который обе команды хотят выиграть. Но я уже говорил об одном из наших преимуществ: с нами будут наши болельщики», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» состоится 13 октября в Будапеште. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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