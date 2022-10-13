«Ференцварош» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» лидирует в своем квартете. Венгры набрали 6 очков, и опережают «Монако» по личным встречам.

Парадокс, но у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Забили венгры 5 голов, пропустив на мяч больше.

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Предыдущий тур своего чемпионата «Ференцварош» провел продуктивно. Дома был обыгран «Дебрецен» (2:0).

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«Ференцварош» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация отомстить за унизительное поражение в Белграде (4:1) присутствует.

«Црвена Звезда»

Эта команда мчится к очередному чемпионству в Сербии. А вот в Лиге Европы белградцы замыкают турнирную таблицу группы H.

В своем последнем матче команда добыла три очка. Дома «Црвена Звезда» разгромила «Спартак» из Субботицы (3:0).

Наверняка сербы постараются еще раз обыграть «Ференцварош». Атака во главе с Александром Катаем должна сказать свое веское слово.

Для белградцев этот поединок становится чуть ли не определяющим. В случае победы команда будет иметь шансы даже на лидерство в группе.

Прогноз и ставка

На победу «Ференцвароша» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Црвены Звезды» — за 2.87.

Венгры не лучшим образом обороняются. Сербы постараются вновь одолеть соперника .

Победа в первом матче дает белградцам весомое психологическое преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.87.