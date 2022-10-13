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    «Црвена Звезда» повторно одолеет венгров

    «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Александар Катай
    «Ференцварош» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 13 Октября 2022 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 22:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» лидирует в своем квартете. Венгры набрали 6 очков, и опережают «Монако» по личным встречам.

    Парадокс, но у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Забили венгры 5 голов, пропустив на мяч больше.

    Коэффициенты матча Ференцварош — Црвена Звезда

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Ференцварош» провел продуктивно. Дома был обыгран «Дебрецен» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Ференцварош» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация отомстить за унизительное поражение в Белграде (4:1) присутствует.

    «Црвена Звезда»

    Эта команда мчится к очередному чемпионству в Сербии. А вот в Лиге Европы белградцы замыкают турнирную таблицу группы H.

    В своем последнем матче команда добыла три очка. Дома «Црвена Звезда» разгромила «Спартак» из Субботицы (3:0).

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    • Наверняка сербы постараются еще раз обыграть «Ференцварош». Атака во главе с Александром Катаем должна сказать свое веское слово.

    Для белградцев этот поединок становится чуть ли не определяющим. В случае победы команда будет иметь шансы даже на лидерство в группе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ференцвароша» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Црвены Звезды» — за 2.87.

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    Венгры не лучшим образом обороняются. Сербы постараются вновь одолеть соперника.

    Победа в первом матче дает белградцам весомое психологическое преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.87.

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    «Ференцварош» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» повторно одолеет венгров
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