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    Галактионов готов покинуть «Пари НН» и возглавить «Локомотив»

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    Михаил Галактионов в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Пари НН» и занять аналогичную должность в «Локомотиве», сообщает «Чемпионат».

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «После матча "Торпедо" — "Пари НН" у Галактионова состоялась встреча с руководством "Локомотива".

    О назначении тренера "Локо" планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», — добавил источник издания.

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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин.

    Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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