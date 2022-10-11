Галактионов готов покинуть «Пари НН» и возглавить «Локомотив»

Михаил Галактионов Фото: nn.aif.ru
«После матча "Торпедо" — "Пари НН" у Галактионова состоялась встреча с руководством "Локомотива".
О назначении тренера "Локо" планировал объявить в понедельник, но пока стороны продолжают переговоры, из-за чего назначение откладывается», — добавил источник издания.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин.
Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.