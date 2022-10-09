Юран: Всё скоро узнаете. Позовут в «Локомотив» — пойду

Российский футбольный тренерответил на вопрос о своем будущем и возможном назначении на пост наставника «Локомотива».

«Дайте мне футбол посмотреть, всё скоро узнаете, потерпите. Позовут в "Локомотив" — пойду. Дайте ещё один-два дня. Раньше говорил два-три? Да, а сейчас один-два. Всё будет хорошо», — передаёт слова Юран корреспондент «Чемпионата».

Напомним, вчера «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4. Это поражение стало для московской команды пятым подряд в РПЛ. После него были отправлены в отставку Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр.

На данный момент «Локо» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. В активе железнодорожников всего девять набранных очков за 12 туров.