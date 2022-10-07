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    Партнер Кокорина по «Арису»: Он на голову выше остальных игроков команды. Вообще другой уровень

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    Словацкий полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке поделился мнением о российском нападающем команды Александре Кокорине.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин перешел в кипрский клуб в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

    «У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков "Ариса". Вообще другой уровень.

    Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь.

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    • Верю в Кокорина. Забьет за нас 15 голов и отдаст 10 передач — и пусть с чистой совестью возвращается в Фиорентину», — приводит слова Сзоке Sport24.

    Кокорин провел за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом.

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