Партнер Кокорина по «Арису»: Он на голову выше остальных игроков команды. Вообще другой уровень

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Кокорин перешел в кипрский клуб в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.
«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков "Ариса". Вообще другой уровень.
Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь.
Верю в Кокорина. Забьет за нас 15 голов и отдаст 10 передач — и пусть с чистой совестью возвращается в Фиорентину», — приводит слова Сзоке Sport24.
Кокорин провел за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом.