Партнер Кокорина по «Арису»: Он на голову выше остальных игроков команды. Вообще другой уровень

Словацкий полузащитник «Ариса»поделился мнением о российском нападающем команды

Кокорин перешел в кипрский клуб в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков "Ариса". Вообще другой уровень.

Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь.

Верю в Кокорина. Забьет за нас 15 голов и отдаст 10 передач — и пусть с чистой совестью возвращается в Фиорентину», — приводит слова Сзоке Sport24.

Кокорин провел за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом.