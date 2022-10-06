Семак о матче с «Факелом»: Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о воронежском, с которым его команда сыграет в рамках гостевого матча 12-го тура РПЛ.

«Команда осталась той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.

Предстоящая игра будет полностью отличаться от того, что мы видели на "Газпром Арене" в матче с "Факелом". Дома играть проще, в том числе с учетом газона. Кубок есть Кубок. Понятно, что и составы разные — сейчас абсолютно другая история. Матч будет сложнее для нас, и мы это прекрасно понимаем.

Что касается состава, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.

Есть приблизительное понимание, кто сыграет в воротах. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Факел» — «Зенит» состоится 8 октября в Воронеже, начало — в 14:00 мск.