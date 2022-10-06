ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 11:43
    • Хачанов обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал турнира в Астане
  • 10:11
    • Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации
  • 10:04
    • Уокер может пропустить ЧМ-2022
  • 07:00
    • Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Игрок «Химок» о сложной ситуации в мире: А как люди в 41–45‑м играли в футбол? А так, да, страшно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Химок» Илья Камышев признался, что ему не удается полностью абстрагироваться от происходящего в России и мире.

    Илья Камышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Камышев

    «А как люди в 41–45‑м играли в футбол? Они любили это дело и играли. Мы любим и играем в футбол. Когда ты на поле, ты от всего абстрагируешься. Просто играешь — и все. А новости… Да, страшно. Но посмотрим, что будет дальше.

    С Владивостока знакомому пришла повестка. У другого товарища есть магазинчик свой — многим рабочим пришла повестка.

    Как справляюсь со стрессом, кроме футбола? Друзья, семья, прогулки на улице», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».

  • Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями
  • Читайте по теме

    • Камышев провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры