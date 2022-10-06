Игрок «Химок» о сложной ситуации в мире: А как люди в 41–45‑м играли в футбол? А так, да, страшно

Полузащитник «Химок»признался, что ему не удается полностью абстрагироваться от происходящего в России и мире.

«А как люди в 41–45‑м играли в футбол? Они любили это дело и играли. Мы любим и играем в футбол. Когда ты на поле, ты от всего абстрагируешься. Просто играешь — и все. А новости… Да, страшно. Но посмотрим, что будет дальше.

С Владивостока знакомому пришла повестка. У другого товарища есть магазинчик свой — многим рабочим пришла повестка.

Как справляюсь со стрессом, кроме футбола? Друзья, семья, прогулки на улице», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Камышев провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».