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    • Гол и ассист Хвичи помогли «Наполи» разгромить «Аякс» в ЛЧ
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    Гол и ассист Хвичи помогли «Наполи» разгромить «Аякс» в ЛЧ

    «Аякс» — «Наполи»: счет матча 1:6, обзор голов

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    Амстердамский «Аякс» потерпел домашнее поражение от «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Бергвейн ворвался слева в штрафную «Наполи» и прострелил направо, мяч рикошетом от ноги защитника прилетел к Тейлору, который резко пробил низом по центру ворот, попал точно в Кудуса, и мяч после ещё одного рикошета влетел в ближний угол.

    На 18-й минуте гости отыгрались. Оливера слева вошёл в штрафную и навесил вдоль линии вратарской. Кварацхелия в прыжке немного не дотянулся до мяча, зато это удалось находившемуся правее Джакомо Распадори, который головой отправил его в сетку.

    На 33-й минуте, после розыгрыша углового на правом фланге Хвича Кварацхелия навесил к дальней штанге, а Джованни Ди Лоренцо из вратарской головой вколотил мяч в сетку в прыжке.

    На 45-й минуте Замбо Ангисса в быстрой контратаке выполнил передачу по центру на Петра Зелиньского, который прошёл к линии штрафной и классно пробил в правый угол ворот «Аякса».

    На 47-й минуте счет стал крупным. Замбо Ангисса перехватил мяч на углу штрафной «Аякса» после неточной передачи Пасвера и выполнил пас на Распадори, который со средней дистанции пробил точно под ближнюю штангу.

    На 63-й минуте Хвича Кварацхелия обыгрался с Распадори на входе в штрафную, оказавшись в её левой части один на один с Пасвером, и технично пробил мимо голкипера в ворота.

    На 73-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве и потерял Тадича на следующий матч. Отмахнулся Душан от Элифа Элмаса и получил вторую жёлтую карточку.

    На 81-й минуте провалилась оборона «Аякса» по центру, Н'Домбеле выполнил мягкий навес на ход Джованни Симеоне, который ворвался в штрафную и в касание пробил под перекладину, опережая Пасвера.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Аякс — Наполи 1:6
    Голы: 1:0 Mohammed Kudus (9'), 1:1 Джакомо Распадори (18'), 1:2 Джованни Ди Лоренцо (33'), 1:3 Пётр Зелиньски (45'), 1:4 Джакомо Распадори (47'), 1:5 Хвича Кварацхелия (63'), 1:6 Джованни Симеоне (81') Аякс: Ремко Пасвер, Девин Ренс (Youri Baas, 84'), Юрриен Тимбер (Флориан Гриллич, 80'), Кэлвин Бейсси, Дейли Блинд, Эдсон Альварес, Kenneth Taylor (Дави Классен, 72'), Душан Тадич, Стивен Бергёйс (Брайан Бробби, 72'), Стивен Бергвейн, Mohammed Kudus Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 64'), Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 64'), Ирвин Лосано, Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 46'), Станислав Лоботка (Джанлука Гаэтано, 80'), Андре Замбо Ангисса, Матиас Оливера, Min-jae Kim, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо (Алессандро Дзаноли, 84'), Алекс Мерет Предупреждения: Джакомо Распадори (21'), Luciano Spalletti (28'), Юрриен Тимбер (31'), Душан Тадич (38'), Душан Тадич (73')
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