«Аякс» — «Наполи»: счет матча 1:6, обзор голов

Амстердамский «Аякс» потерпел домашнее поражение от «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Бергвейн ворвался слева в штрафную «Наполи» и прострелил направо, мяч рикошетом от ноги защитника прилетел к Тейлору, который резко пробил низом по центру ворот, попал точно в Кудуса, и мяч после ещё одного рикошета влетел в ближний угол.

На 18-й минуте гости отыгрались. Оливера слева вошёл в штрафную и навесил вдоль линии вратарской. Кварацхелия в прыжке немного не дотянулся до мяча, зато это удалось находившемуся правее Джакомо Распадори, который головой отправил его в сетку.

На 33-й минуте, после розыгрыша углового на правом фланге Хвича Кварацхелия навесил к дальней штанге, а Джованни Ди Лоренцо из вратарской головой вколотил мяч в сетку в прыжке.

На 45-й минуте Замбо Ангисса в быстрой контратаке выполнил передачу по центру на Петра Зелиньского, который прошёл к линии штрафной и классно пробил в правый угол ворот «Аякса».

На 47-й минуте счет стал крупным. Замбо Ангисса перехватил мяч на углу штрафной «Аякса» после неточной передачи Пасвера и выполнил пас на Распадори, который со средней дистанции пробил точно под ближнюю штангу.

На 63-й минуте Хвича Кварацхелия обыгрался с Распадори на входе в штрафную, оказавшись в её левой части один на один с Пасвером, и технично пробил мимо голкипера в ворота.

На 73-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве и потерял Тадича на следующий матч. Отмахнулся Душан от Элифа Элмаса и получил вторую жёлтую карточку.

На 81-й минуте провалилась оборона «Аякса» по центру, Н'Домбеле выполнил мягкий навес на ход Джованни Симеоне, который ворвался в штрафную и в касание пробил под перекладину, опережая Пасвера.