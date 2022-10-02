Клопп: Ничья с «Брайтоном» ощущается как поражение

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал ничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура АПЛ.

«Я не знаю, сколько раз сегодня я видел, как их атакующие игроки просто переходили между линиями. На это было действительно ужасно смотреть.

Мы должны были лучше защищаться во всех трёх пропущенных голах, в этом нет сомнений, но на протяжении всех атак, а не только в последний момент. Итоговый счёт ощущается как поражение, хотя это не так, и мы должны с трудом пройти через это. Ребята могут играть намного лучше. Моя работа состоит в том, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут добиться успеха.

Если вы достаточно долго смотрите футбол, вы помните старые игры много лет назад, когда я только пришёл в клуб. Были ситуации, когда мы забивали всего один гол, из-за чего у многих чуть не случался сердечный приступ, потому что мы не были убедительны в тех матчах. Сегодня было практически то же самое.

Я не могу сказать, что был на 100% убеждён, что мы не пропустим гол, когда вели со счётом 3:2. Это признак того, что уровень доверия к команде сейчас не слишком высок», — цитирует слова Клоппа The Telegraph.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.