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    Клопп: Ничья с «Брайтоном» ощущается как поражение

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я не знаю, сколько раз сегодня я видел, как их атакующие игроки просто переходили между линиями. На это было действительно ужасно смотреть.

    Мы должны были лучше защищаться во всех трёх пропущенных голах, в этом нет сомнений, но на протяжении всех атак, а не только в последний момент. Итоговый счёт ощущается как поражение, хотя это не так, и мы должны с трудом пройти через это. Ребята могут играть намного лучше. Моя работа состоит в том, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут добиться успеха.

    Если вы достаточно долго смотрите футбол, вы помните старые игры много лет назад, когда я только пришёл в клуб. Были ситуации, когда мы забивали всего один гол, из-за чего у многих чуть не случался сердечный приступ, потому что мы не были убедительны в тех матчах. Сегодня было практически то же самое.

    Я не могу сказать, что был на 100% убеждён, что мы не пропустим гол, когда вели со счётом 3:2. Это признак того, что уровень доверия к команде сейчас не слишком высок», — цитирует слова Клоппа The Telegraph.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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