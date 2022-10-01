Нагельсман: В матче с «Байером» «Баварии» помог быстрый гол

Главный тренер «Баварии»дал оценку победы над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Победа всегда важна, сегодня не исключение. Мы довольны результатом и тем, как добыли победу. Нам помог быстрый гол. Мы были намного эффективнее по сравнению с прошлым матчем и контролировали игру.

Второй тайм был немного более открытым. Это была хорошая реакция после недавних результатов. Мы счастливы и надеемся, что сможем продолжить так же играть и в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсмана.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» набрала 15 очков и находится на 2-м месте в таблице Бундеслиги. «Байер» располагается на 16-й строчке с 5 очками.