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    Нагельсман: В матче с «Байером» «Баварии» помог быстрый гол

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Бавария Байер
    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал оценку победы над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

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    «Победа всегда важна, сегодня не исключение. Мы довольны результатом и тем, как добыли победу. Нам помог быстрый гол. Мы были намного эффективнее по сравнению с прошлым матчем и контролировали игру.

    Второй тайм был немного более открытым. Это была хорошая реакция после недавних результатов. Мы счастливы и надеемся, что сможем продолжить так же играть и в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсмана.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» набрала 15 очков и находится на 2-м месте в таблице Бундеслиги. «Байер» располагается на 16-й строчке с 5 очками.

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