«Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм»

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Айю Джордан сделал навесную передачу с правого фланга, а Одсону Эдуарду оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в левую девятку.
На 38-й минуте счет сравнялся. Прошла дальняя передача с правого фланга защиты на левый фланг атаки «Челси», Силва сделал скидку на Обамеянга, а форвард с разворота пробил в правый угол ворот соперника.
На 90-й минуте Пулишич на правом фланге отдал передачу вышедшему на замену Конорму Галлахеру, а форвард «Челси» дальним ударом снял паутинку с левой девятки ворот «Кристл Пэлас».
«Орлы» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Аристократы» набрали 13 очков и занимают пятое место.
В параллельном матче «Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Фулхэмом» — 4:1.
Уже на 8-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Натаниэл Чалоба сорвал контратаку соперника, после чего получил жёлтую карточку, но судья отправился смотреть повтор, а потом изменил решение — прямая красная.
На 11-й минуте «сороки» вышли вперед. Каллум Уилсон откликнулся на подачу с левого края штрафной площадки и замкнул дальнюю штангу.
На 33-й минуте Гимараэс выдал точную передачу, на которую откликнулся Мигель Альмирон и пробил в правый верхний угол ворот «Фулхэма».
На 43-й минуте счет стал крупным. Бёрн пробил головой после подачи с угла поля и Лено мяч отбил, а первым на добивании оказался Лонгстафф.
На 58-й минуте Уиллок ворвался в штрафную площадку хозяев левым краем и прострелил на дальнюю штангу, которую замыкал Альмирон, оформляя дубль.
Гол престижа хозяева забили на 88-й минуте. Бобби Рид откликнулся на подачу Нескенса Кебано и переправил мяч в сетку.
Еще в одном матче «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» со счетом 1:2.
Счет в матче на 49-й минуте открыли хозяева. Получив низовую передачу с левого фланга от Че Адамса на линии штрафной, Джо Арибо немножко вклинился в эту самую штрафную и отправил мяч в правый нижний угол.
Спустя три минуты Грэй навесил слева со штрафного, и мяч пометался по штрафной «Саутгемптона», прежде чем Коди Конор вонзил его в сетку с близкого расстояния.
А на 54-й минуте Айуоби из центральной зоны подкинул мяч вперёд в зону левого полуфланга, откуда Макнил поразил ногой дальний угол ворот хозяев.