ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дастин ПорьеПорье и Чендлер получили шанс подобраться к титульному поединку. После их боя в чемпионской гонке останется только один
  • 18:56
    • «Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном»
  • 18:28
    • Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»
  • 18:06
    • Педриньо и Изидор сыграют в атаке «Локо» против «Урала»
  • 17:59
    • «Наполи» победил «Торино», Кварацхелия отметился голом
  • 16:26
    • «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и остался лидером АПЛ
    Все новости спорта

    «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Кристал Пэлас
    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Кристал Пэласом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Айю Джордан сделал навесную передачу с правого фланга, а Одсону Эдуарду оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в левую девятку.

    На 38-й минуте счет сравнялся. Прошла дальняя передача с правого фланга защиты на левый фланг атаки «Челси», Силва сделал скидку на Обамеянга, а форвард с разворота пробил в правый угол ворот соперника.

    На 90-й минуте Пулишич на правом фланге отдал передачу вышедшему на замену Конорму Галлахеру, а форвард «Челси» дальним ударом снял паутинку с левой девятки ворот «Кристл Пэлас».

    АПЛ. 9-й тур
    Кристал Пэлас — Челси 1:2 (1:1, 0:1)
    Голы: 1:0 — 7 Эдуар, 1:1 — 38 Обамеянг, 1:2 — 90 ГаллахерКристал Пэлас: Гуаита, Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гехи, Митчелл, Эзе (Шлупп, 74), Дукуре (Хьюз, 84), Олисе, Айю, Заа, Эдуар (Матета, 84)Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75), СтерлингПредупреждения: Эдуар (22), Тиаго Силва (33), Виейра (44), Маунт (52), Ковачич (88)

    «Орлы» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Аристократы» набрали 13 очков и занимают пятое место.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Фулхэмом» — 4:1.

    Уже на 8-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Натаниэл Чалоба сорвал контратаку соперника, после чего получил жёлтую карточку, но судья отправился смотреть повтор, а потом изменил решение — прямая красная.

    На 11-й минуте «сороки» вышли вперед. Каллум Уилсон откликнулся на подачу с левого края штрафной площадки и замкнул дальнюю штангу.

    На 33-й минуте Гимараэс выдал точную передачу, на которую откликнулся Мигель Альмирон и пробил в правый верхний угол ворот «Фулхэма».

    На 43-й минуте счет стал крупным. Бёрн пробил головой после подачи с угла поля и Лено мяч отбил, а первым на добивании оказался Лонгстафф.

    На 58-й минуте Уиллок ворвался в штрафную площадку хозяев левым краем и прострелил на дальнюю штангу, которую замыкал Альмирон, оформляя дубль.

    Гол престижа хозяева забили на 88-й минуте. Бобби Рид откликнулся на подачу Нескенса Кебано и переправил мяч в сетку.

    АПЛ. 9-й тур
    Фулхэм — Ньюкасл 1:4 (0:3, 1:1)
    Голы: 0:1 — 11 Уилсон, 0:2 — 33 Альмирон, 0:3 — 43 Лонгстафф, 0:4 — 57 Альмирон, 1:4 — 88 Декордова-РидФулхэм: Лено, Мбабу (Кэрни, 45), Рим, Адарабиойо, Курзава (Диоп, 45), Чалоба, Рид, Перейра, Декордова-Рид, Митрович (Винисиус, 37), Джеймс (Кебано, 70)Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Льюис, 83), Шер (Ласселс, 83), Ботман, Берн (Таргетт, 83), Бруно Гимараэс (Андерсон, 59), Лонгстафф, Уиллок, Альмирон, Мерфи, Уилсон (Фрэйзер, 66)Предупреждения: Митрович (12), Рид (54)Удаление: Чалоба (8)

    Еще в одном матче «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» со счетом 1:2.

    Счет в матче на 49-й минуте открыли хозяева. Получив низовую передачу с левого фланга от Че Адамса на линии штрафной, Джо Арибо немножко вклинился в эту самую штрафную и отправил мяч в правый нижний угол.

    Спустя три минуты Грэй навесил слева со штрафного, и мяч пометался по штрафной «Саутгемптона», прежде чем Коди Конор вонзил его в сетку с близкого расстояния.

    А на 54-й минуте Айуоби из центральной зоны подкинул мяч вперёд в зону левого полуфланга, откуда Макнил поразил ногой дальний угол ворот хозяев.

    АПЛ. 9-й тур
    Саутгемптон — Эвертон 1:2 (0:0, 1:2)
    Голы: 1:0 — 49 Арибо, 1:1 — 52 Коуди, 1:2 — 54 МакнилСаутгемптон: Базуну, Уокер-Питерс, Чалета-Цар, Белла-Кочап, Лариос (Перро, 60), Армстронг (Эльюнусси, 89), Арибо, Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Эдози, 67), Адамс, Мара (Армстронг, 60)Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Онана (Дэвис, 74), Грэй (Дукуре, 90), Мопе (Рондон, 89), Ивоби, Макнил (Гордон, 74)Предупреждения: Мэйтленд-Найлз (7), Гуйе (83), Армстронг (85)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится долгожданный бой Алексея Олейника и Илира Латифи?
  • Латифи — Олейник. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто вернется на победный путь?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Вернется ли успех к «Севилье» или «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Латифи — Олейник
  • Бокс
  • Завтра в 01:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры