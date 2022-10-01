«Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм»

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Айю Джордан сделал навесную передачу с правого фланга, а Одсону Эдуарду оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в левую девятку.

На 38-й минуте счет сравнялся. Прошла дальняя передача с правого фланга защиты на левый фланг атаки «Челси», Силва сделал скидку на Обамеянга, а форвард с разворота пробил в правый угол ворот соперника.

На 90-й минуте Пулишич на правом фланге отдал передачу вышедшему на замену Конорму Галлахеру, а форвард «Челси» дальним ударом снял паутинку с левой девятки ворот «Кристл Пэлас».

АПЛ. 9-й тур Кристал Пэлас — Челси 1:2 (1:1, 0:1) Голы: 1:0 — 7 Эдуар, 1:1 — 38 Обамеянг, 1:2 — 90 ГаллахерКристал Пэлас: Гуаита, Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гехи, Митчелл, Эзе (Шлупп, 74), Дукуре (Хьюз, 84), Олисе, Айю, Заа, Эдуар (Матета, 84)Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75), СтерлингПредупреждения: Эдуар (22), Тиаго Силва (33), Виейра (44), Маунт (52), Ковачич (88)

«Орлы» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Аристократы» набрали 13 очков и занимают пятое место.

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В параллельном матче «Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Фулхэмом» — 4:1.

Уже на 8-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Натаниэл Чалоба сорвал контратаку соперника, после чего получил жёлтую карточку, но судья отправился смотреть повтор, а потом изменил решение — прямая красная.

На 11-й минуте «сороки» вышли вперед. Каллум Уилсон откликнулся на подачу с левого края штрафной площадки и замкнул дальнюю штангу.

На 33-й минуте Гимараэс выдал точную передачу, на которую откликнулся Мигель Альмирон и пробил в правый верхний угол ворот «Фулхэма».

На 43-й минуте счет стал крупным. Бёрн пробил головой после подачи с угла поля и Лено мяч отбил, а первым на добивании оказался Лонгстафф.

На 58-й минуте Уиллок ворвался в штрафную площадку хозяев левым краем и прострелил на дальнюю штангу, которую замыкал Альмирон, оформляя дубль.

Гол престижа хозяева забили на 88-й минуте. Бобби Рид откликнулся на подачу Нескенса Кебано и переправил мяч в сетку.

АПЛ. 9-й тур Фулхэм — Ньюкасл 1:4 (0:3, 1:1) Голы: 0:1 — 11 Уилсон, 0:2 — 33 Альмирон, 0:3 — 43 Лонгстафф, 0:4 — 57 Альмирон, 1:4 — 88 Декордова-РидФулхэм: Лено, Мбабу (Кэрни, 45), Рим, Адарабиойо, Курзава (Диоп, 45), Чалоба, Рид, Перейра, Декордова-Рид, Митрович (Винисиус, 37), Джеймс (Кебано, 70)Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Льюис, 83), Шер (Ласселс, 83), Ботман, Берн (Таргетт, 83), Бруно Гимараэс (Андерсон, 59), Лонгстафф, Уиллок, Альмирон, Мерфи, Уилсон (Фрэйзер, 66)Предупреждения: Митрович (12), Рид (54)Удаление: Чалоба (8)

Еще в одном матче «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» со счетом 1:2.

Счет в матче на 49-й минуте открыли хозяева. Получив низовую передачу с левого фланга от Че Адамса на линии штрафной, Джо Арибо немножко вклинился в эту самую штрафную и отправил мяч в правый нижний угол.

Спустя три минуты Грэй навесил слева со штрафного, и мяч пометался по штрафной «Саутгемптона», прежде чем Коди Конор вонзил его в сетку с близкого расстояния.

А на 54-й минуте Айуоби из центральной зоны подкинул мяч вперёд в зону левого полуфланга, откуда Макнил поразил ногой дальний угол ворот хозяев.