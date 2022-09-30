«Бавария» — «Байер»: счет 4:0, обзор голов

На старте 8-го тура Бундеслигисо счетом 4:0 разгромила

Хозяева ушлив отрыв уже в первом тайме. Сначала Лерой Сане огорчил гостей голом на 3-й минуте. После этого ассистент первого эпизода Джамал Мусиала удвоил результат, а затем игрок сделал еще одну передачу, но уже на Садио Мане.

В конце матча точку поставил Томас Мюллер, забивший на 84-й минуте.

Бундеслига. 8-й тур Бавария — Байер 4:0 (3:0, 1:0) Голы: 1:0 — 3 Сане, 2:0 — 17 Мусиала, 3:0 — 39 Мане, 4:0 — 84 Мюллер«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано (Мазрауи, 81), де Лигт, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 65), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 65), Сане (Шупо-Мотинг, 74), Мусиала (Гравенберх, 81)«Байер»: Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Инкапиэ, 46), Фримпонг (Арангис, 46), Демирбай, Андрих, Хадсон-Одои (Адли, 61), Шик (Азмун, 61), Диаби (Гложек, 74)

«Бавария» набрала 15 очков и находится на 2-м месте в таблице Бундеслиги. «Байер» располагается на 16-й строчке с 5 очками.