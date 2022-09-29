Абаскаль: Сегодняшний матч — это просто одна победа

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал победу своей команды в матче с питерским «Зенитом», которого москвичи разгромили со счетом 3:0 в Кубке России.

«Моя тренерская победа? Я так не считаю. К счастью, мы уже встречаемся с "Зенитом" третий раз за короткий отрезок. Сегодня мы победили, но это не даёт никаких гарантий для победы в следующем матче. Победа даёт нам уверенность. Знаю, что "Спартак" не побеждал "Зенит" долгое время. Но сегодняшний матч — это просто одна победа», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата».

Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.