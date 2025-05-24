«Зенит» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» на своем поле попытается взять три очка в матче против «Ахмата», чтобы стать чемпионами страны в год своего столетия. Но подопечные Сергея Семака вновь оказываются в зависимости от ситуации в матче между «Краснодаром» и «Динамо». За ходом матча в Санкт-Петербурге можете следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Ход матча

4' Пытается «Зенит» организовать атаку, но пока не получается у хозяев максимально обострить игру возле ворот «Ахмата»

2' «Зенит» пытался развить атаку по левому флангу, но Адамов прервал передачу.

1' «Ахмат» разводит мяч с центра поля, матч начался!

До матча

16:34 Мини-праздник прошел, все готово к началу матча.

16:33 Александр Кержаков нанесет символический удар по мячу в центре поля.

16:30 Нино и Педро получают в рамках памятные футболки за 50 матчей в составе «Зенита», Мантуан — 100, а Ерохин — 250.

16:29 «Зенит» сыграет в футболках сине-бело-голубого окраса в честь 100-летия клуба.

16:25 Главный арбитр матча — Сергей Иванов.

16:20 The Hatters выступают прямо сейчас на «Газпром-Арене»!

16:14 В свою очередь, Сергей Ташуев также провел одно изменение в старте по сравнению с матчем минувшего тура против махачкалинского «Динамо» — Арсен Адамов выйдет в основном составе вместо Дарко Тодоровича.

16:11 Сергей Семак провел единственную замену в стартовом составе по сравнению с матчем против «Ростова» — вместо Максима Глушенкова с первых минут сыграет Андрей Мостовой.

Стартовые составы

«Зенит»: Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Ваня Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев.

«Ахмат»: Вадим Ульянов, Александр Жиров, Лео Гогличидзе, Арсен Адамов, Турпал‑Али Ибишев, Владислав Камилов, Исмаэл Силва, Лечи Садулаев, Амин Талал, Георгий Мелкадзе, Максим Самородов.

«Зенит»

Команда Сергея Семака продолжает гонку за чемпионский титул в РПЛ. «Сине-бело-голубые» не проигрывают на протяжении восьми встреч кряду, а в прошлом туре петербуржцы в гостях оказались сильнее «Ростова» со счетом 1:0.

«Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, имея на своем счету 63 очка после 29-ти туров при 19 победах, 6 ничьих и 4 поражениях. Разница мячей — 55:18.

«Ахмат»

Грозненцы уже не вылетят напрямую, но с большей долей вероятности сыграют в стыках за право остаться в РПЛ на следующий сезон. Команда Сергея Ташуева занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице с 25 очками при 4 победах, 13 ничьих и 12 поражениях. Разница мячей отрицательная — 27 забитых и 45 пропущенных.

«Ахмат» в минувшем туре РПЛ сыграл вничью дома с махачкалинским «Динамо» (1:1). Команда из Грозного не может победить в пяти матчах чемпионата подряд, в последний раз грозненцы выигрывали у «Ростова» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Личные встречи

Команды в текущем сезоне между собой встречались три раза и все игры закончились победой «Зенита» — в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «сине-бело-голубые» одолели грозненцев 3:0 дома и 2:1 в гостях, а в РПЛ петербуржцы оказались сильнее в Грозном с тем же счетом, что и в кубковом матче на «Ахмат Арене».

В последних 10 матчах «Зенит» оказывался сильнее в восьми случаях, по разу были зафиксированы ничья и победа грозненского клуба.