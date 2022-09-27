Украина — Шотландия: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборныхна заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Украина: Лунин, Тымчик, Степаненко, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Малиновский, Игнатенко, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Шотландия: Гордон, Хендри, Портеус, Хики, Тэйлор, Макгинн, Маклин, Джек, Макгрегор, Фрэйзер, Адамс.

Календарь и таблица Лиги наций

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Украины. Коэффициент на ее победу — 2.27, на успех Шотландии — 3.57, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут.