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    «Рубину» запретили регистрировать новых игроков

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    Казанскому «Рубину» запрещено регистрировать новых футболистов.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Такое решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось во вторник, 27 сентября.

    «Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д.Н. в отношении ФК "Рубин" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме.

    Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику задолженность по договору о посреднических услугах от 28 июня 2020 года и дополнительному соглашению от 5 августа 2021 года в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.

    Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты задолженности в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.

    Применить к ФК "Рубин" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Рубин" в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником ИП Агеевым Д.Н., установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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