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    Одоевский не сыграет против «Спартака» в Кубке России

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    Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский пропустит предстоящий матч со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Кубка России. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

    Даниил Одоевский
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    Даниил Одоевский

    «К сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование. Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.

    Еще не все вернулись— нет Барриоса, который сегодня ночью сыграет за сборную, естественно, его приезд ожидается немного позже. Остальные все вернулись. Ловрен — ночью, Нуралы Алип тоже приехал одним из последних. Те, кто был здесь, тренировались нормально. Наши сборники пораньше прилетели. Собираемся потихоньку.

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    • Конечно, ротация будет — кто-то играл, кто-то нет, кто-то только тренировался. Нужно оценить состояние футболистов, чтобы выбрать тот состав, который мы посчитаем оптимальным при этом календаре», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.

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