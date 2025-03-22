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    «Сибирь» справится на домашнем льду с «Ак Барсом»?

    «Сибирь» — «Ак Барс». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Ак Барс»
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    «Сибирь» дома уступила «Салавату Юлаеву»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Марта 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
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    «Сибирь»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции сибиряки занимают 8-е место. С 68 очками после 67 матчей, команда отстает от 7-го «Адмирала» на 1 турнирный балл.

    Последние матчи: В начале марта «Сибирь» провела очередную отрицательную серию, состоявшую из 4-х поражений кряду, которая дополнила таким образом общую негативную динамику — 9 осечек в 10 встречах.

    Сибирь — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    На фоне обострившейся борьбы за место в плей-офф «Сибирь» нарастила темп и добилась 3-х побед, поочередно обыграв «Амур» — 4:2, «Торпедо» — 3:2 и «Барыс» — 3:2. В последнем матче команда Вадима Епанчинцева уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3.

    Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Кирилл Рассказов.

    Состояние команды: Ввиду затяжного кризиса на финише регулярного чемпионата «Сибирь» вынуждена была вести борьбу за место в плей-офф вплоть до последней календарной недели сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее в наиболее ответственной фазе регулярки команда Вадима Епанчинцева восстановила уверенность и обеспечила участие в Кубке, где ее шансы едва ли могут считаться высокими.

    Главными преимуществами «Сибири» являются настойчивость и характер, за счет которых коллектив способен навязывать плотную борьбу. Однако атакующий потенциал сибиряков по-прежнему вызывает вопросы.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В активе казанцев 85 очков после 67 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 5-ю строчку, на 2 турнирных балла отставая от 4-го «Автомобилиста».

    Последние матчи: В начале прошлой недели «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение от «Спартака» — 3:5, но спустя пару дней одержал яркую победу над «Трактором» — бесспорным лидером Востока — 6:2.

    После встречи с сильнейшим коллективом конференции команда Анвара Гатиятулина довольно неожиданно уступила «Витязю» при родных трибунах — 1:2 ОТ, а в последней игре добилась сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

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    • Состояние команды: В заключительных матчах регулярного сезона «Ак Барс» может попытаться закрепиться в четверке сильнейших на Востоке, чтобы получить преимущество домашнего льда.

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    Однако данная цель для казанцев едва ли является первостепенной. В настоящее время команде Анвара Гатиятулина важнее набрать уверенную форму, которая позволила бы ей задержаться в плей-офф.

    Мощнейшим игровым аспектом «Ак Барса» остается высокая атакующая вариативность. В то же время основные проблемы казанцев сосредоточены на обороне и общем отсутствии стабильности.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» одержала 3 победы в 4-х последних домашних матчах

    • В 2-х предыдущих встречах на территории «Сибири» «Ак Барс» победил с разницей в 3 шайбы и более

    • В 3-х личных встречах из последних 4-х победа досталась «Сибири»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.08, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 2.15.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

    Прогноз: «Сибирь» для «Ак Барса» традиционно является сложным соперником, а на фоне текущей формы обеих команд коллектив Вадима Епанчинцева вполне способен зацепиться за результат на домашнем льду.

    Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.87.

    Прогноз: В настоящее время результативность обеих команд не настолько высокая, чтобы в личной встрече можно было рассчитать на аномально событийный хоккей.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.

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    «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 22.03.202513:30. «Сибирь» справится на домашнем льду с «Ак Барсом»?
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