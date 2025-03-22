Сибирь
Ак Барс
«Сибирь»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции сибиряки занимают 8-е место. С 68 очками после 67 матчей, команда отстает от 7-го «Адмирала» на 1 турнирный балл.
Последние матчи: В начале марта «Сибирь» провела очередную отрицательную серию, состоявшую из 4-х поражений кряду, которая дополнила таким образом общую негативную динамику — 9 осечек в 10 встречах.
Сибирь — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
На фоне обострившейся борьбы за место в плей-офф «Сибирь» нарастила темп и добилась 3-х побед, поочередно обыграв «Амур» — 4:2, «Торпедо» — 3:2 и «Барыс» — 3:2. В последнем матче команда Вадима Епанчинцева уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3.
Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Кирилл Рассказов.
Состояние команды: Ввиду затяжного кризиса на финише регулярного чемпионата «Сибирь» вынуждена была вести борьбу за место в плей-офф вплоть до последней календарной недели сезона.
Тем не менее в наиболее ответственной фазе регулярки команда Вадима Епанчинцева восстановила уверенность и обеспечила участие в Кубке, где ее шансы едва ли могут считаться высокими.
Главными преимуществами «Сибири» являются настойчивость и характер, за счет которых коллектив способен навязывать плотную борьбу. Однако атакующий потенциал сибиряков по-прежнему вызывает вопросы.
«Ак Барс»
Турнирное положение: В активе казанцев 85 очков после 67 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 5-ю строчку, на 2 турнирных балла отставая от 4-го «Автомобилиста».
Последние матчи: В начале прошлой недели «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение от «Спартака» — 3:5, но спустя пару дней одержал яркую победу над «Трактором» — бесспорным лидером Востока — 6:2.
После встречи с сильнейшим коллективом конференции команда Анвара Гатиятулина довольно неожиданно уступила «Витязю» при родных трибунах — 1:2 ОТ, а в последней игре добилась сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0.
Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.
Состояние команды: В заключительных матчах регулярного сезона «Ак Барс» может попытаться закрепиться в четверке сильнейших на Востоке, чтобы получить преимущество домашнего льда.
Однако данная цель для казанцев едва ли является первостепенной. В настоящее время команде Анвара Гатиятулина важнее набрать уверенную форму, которая позволила бы ей задержаться в плей-офф.
Мощнейшим игровым аспектом «Ак Барса» остается высокая атакующая вариативность. В то же время основные проблемы казанцев сосредоточены на обороне и общем отсутствии стабильности.
Статистика для ставок
- «Сибирь» одержала 3 победы в 4-х последних домашних матчах
- В 2-х предыдущих встречах на территории «Сибири» «Ак Барс» победил с разницей в 3 шайбы и более
- В 3-х личных встречах из последних 4-х победа досталась «Сибири»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.08, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 2.15.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.
- 1.90Динамо Москва — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Куньлунь — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.38ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Сибирь» для «Ак Барса» традиционно является сложным соперником, а на фоне текущей формы обеих команд коллектив Вадима Епанчинцева вполне способен зацепиться за результат на домашнем льду.
Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.87.
Прогноз: В настоящее время результативность обеих команд не настолько высокая, чтобы в личной встрече можно было рассчитать на аномально событийный хоккей.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.