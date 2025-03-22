В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции сибиряки занимают 8-е место. С 68 очками после 67 матчей, команда отстает от 7-го «Адмирала» на 1 турнирный балл.

Последние матчи: В начале марта «Сибирь» провела очередную отрицательную серию, состоявшую из 4-х поражений кряду, которая дополнила таким образом общую негативную динамику — 9 осечек в 10 встречах.

На фоне обострившейся борьбы за место в плей-офф «Сибирь» нарастила темп и добилась 3-х побед, поочередно обыграв «Амур» — 4:2, «Торпедо» — 3:2 и «Барыс» — 3:2. В последнем матче команда Вадима Епанчинцева уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3.

Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Кирилл Рассказов.

Состояние команды: Ввиду затяжного кризиса на финише регулярного чемпионата «Сибирь» вынуждена была вести борьбу за место в плей-офф вплоть до последней календарной недели сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее в наиболее ответственной фазе регулярки команда Вадима Епанчинцева восстановила уверенность и обеспечила участие в Кубке, где ее шансы едва ли могут считаться высокими.

Главными преимуществами «Сибири» являются настойчивость и характер, за счет которых коллектив способен навязывать плотную борьбу. Однако атакующий потенциал сибиряков по-прежнему вызывает вопросы.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В активе казанцев 85 очков после 67 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 5-ю строчку, на 2 турнирных балла отставая от 4-го «Автомобилиста».

Последние матчи: В начале прошлой недели «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение от «Спартака» — 3:5, но спустя пару дней одержал яркую победу над «Трактором» — бесспорным лидером Востока — 6:2.

После встречи с сильнейшим коллективом конференции команда Анвара Гатиятулина довольно неожиданно уступила «Витязю» при родных трибунах — 1:2 ОТ, а в последней игре добилась сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: В заключительных матчах регулярного сезона «Ак Барс» может попытаться закрепиться в четверке сильнейших на Востоке, чтобы получить преимущество домашнего льда.

Однако данная цель для казанцев едва ли является первостепенной. В настоящее время команде Анвара Гатиятулина важнее набрать уверенную форму, которая позволила бы ей задержаться в плей-офф.

Мощнейшим игровым аспектом «Ак Барса» остается высокая атакующая вариативность. В то же время основные проблемы казанцев сосредоточены на обороне и общем отсутствии стабильности.

Статистика для ставок

«Сибирь» одержала 3 победы в 4-х последних домашних матчах

В 2-х предыдущих встречах на территории «Сибири» «Ак Барс» победил с разницей в 3 шайбы и более

В 3-х личных встречах из последних 4-х победа досталась «Сибири»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.08, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 2.15.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

Прогноз: «Сибирь» для «Ак Барса» традиционно является сложным соперником, а на фоне текущей формы обеих команд коллектив Вадима Епанчинцева вполне способен зацепиться за результат на домашнем льду.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.87.

Прогноз: В настоящее время результативность обеих команд не настолько высокая, чтобы в личной встрече можно было рассчитать на аномально событийный хоккей.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.