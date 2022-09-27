Семак: «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи сов третьем туре группового этапа Кубка России.

«Кубок — это другая история. Плюс второй матч со "Спартаком" за месяц и третий с начала сезона. "Спартак" — очень хорошая команда. Нас ждет интересный матч по многим критериям.

Говорил и говорю, что "Спартак" демонстрирует хорошее качество игры. Думаю, это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

Не думаю, что тот факт, что мы часто встречаемся со "Спартаком", как‑то помогает или мешает. Если есть какие‑то изменения, мы должны обращать на них внимание.

В "Спартаке", например, тактические схемы меняются. Выбирается оптимальная, исходя из тех игроков, которые есть. Но частота встреч это не плюс и не минус», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.

Ранее в этом сезоне «Зенит» выиграл у «Спартака» в матче за Суперкубок России и в РПЛ.