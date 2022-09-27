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    Семак: «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Кубок — это другая история. Плюс второй матч со "Спартаком" за месяц и третий с начала сезона. "Спартак" — очень хорошая команда. Нас ждет интересный матч по многим критериям.

    Говорил и говорю, что "Спартак" демонстрирует хорошее качество игры. Думаю, это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

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    • Не думаю, что тот факт, что мы часто встречаемся со "Спартаком", как‑то помогает или мешает. Если есть какие‑то изменения, мы должны обращать на них внимание.

    В "Спартаке", например, тактические схемы меняются. Выбирается оптимальная, исходя из тех игроков, которые есть. Но частота встреч это не плюс и не минус», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.

    Ранее в этом сезоне «Зенит» выиграл у «Спартака» в матче за Суперкубок России и в РПЛ.

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