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    Кейн прокомментировал ничью с Германией

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    Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн назвал ничью с Германией (3:3) «хорошим подспорьем» перед чемпионатом мира.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    «Сегодня было намного лучше. Мы очень хорошо сыграли, нам не повезло пропустить два мяча, сначала была допущена ошибка, а затем последовал отличный удар с края штрафной.

    Мы очень хорошо поработали над тем, чтобы остаться в игре и вернуться в нее, захватить лидерство, но затем, к сожалению, случилась еще одна ошибка. Сегодня мы продемонстрировали менталитет команды и желание биться. Мы не победили, но можем гордиться тем, что мы сделали, и это хорошее подспорье для будущего выступления на чемпионате мира», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

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