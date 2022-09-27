Кейн прокомментировал ничью с Германией

Нападающий и капитан сборной Англииназвал ничью с Германией (3:3) «хорошим подспорьем» перед чемпионатом мира.

«Сегодня было намного лучше. Мы очень хорошо сыграли, нам не повезло пропустить два мяча, сначала была допущена ошибка, а затем последовал отличный удар с края штрафной.

Мы очень хорошо поработали над тем, чтобы остаться в игре и вернуться в нее, захватить лидерство, но затем, к сожалению, случилась еще одна ошибка. Сегодня мы продемонстрировали менталитет команды и желание биться. Мы не победили, но можем гордиться тем, что мы сделали, и это хорошее подспорье для будущего выступления на чемпионате мира», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.