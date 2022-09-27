Кейн прокомментировал ничью с Германией

Харри Кейн Фото: globallookpress.com
«Сегодня было намного лучше. Мы очень хорошо сыграли, нам не повезло пропустить два мяча, сначала была допущена ошибка, а затем последовал отличный удар с края штрафной.
Мы очень хорошо поработали над тем, чтобы остаться в игре и вернуться в нее, захватить лидерство, но затем, к сожалению, случилась еще одна ошибка. Сегодня мы продемонстрировали менталитет команды и желание биться. Мы не победили, но можем гордиться тем, что мы сделали, и это хорошее подспорье для будущего выступления на чемпионате мира», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.