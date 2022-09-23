Игроки «Барселоны» Араухо и Кунде получили травмы в сборных

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны»травмировался в матче Уругвая с Ираном и был заменен уже на 4-й минуте.

Ранее травму получил и другой защитник «сине-гранатовых» — Жюль Кунде. Француз покинул поле на 23-й минуте матча с Австрией (2:0) в Лиге наций.

В октябре «Барселону» ждёт сложный график. Команде Хави предстоит сыграть с «Мальоркой», дважды с «Интером», мадридским «Реалом», «Вильярреалом», «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией».

Араухо и Кунде — ключевые футболисты системы Хави. 23-летний уругваец отыграл 601 минуту в семи матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. 23-летний Кунде провёл на поле 450 минут в пяти встречах и отдал две результативные передачи.