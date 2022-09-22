Орлов: «Зенит» создавал команду для ЛЧ, поэтому и выглядит так на уровне всех в РПЛ

Известный комментаторназвал причину удачного стартав текущем чемпионате России.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

«Семак очень хорошо образован с точки зрения футбольной эрудиции. Он сам прошел большую школу, в том числе и с иностранцами, и посмотрите, как он находит общий язык со всеми. Даже с бразильцами, хоть ему и Оливейра помогает.

Оборона — слабая сторона нынешнего "Зенита". По-настоящему использовать это могли только европейские команды.

"Зенит" же создавал команду для Лиги чемпионов, поэтому он сейчас и выглядит так на уровне всех остальных в чемпионате. У него все вроде бы в порядке, но по-настоящему проверить это невозможно.

Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Поэтому и Родригао взяли.

Алип — это просто дань дружбы между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого-то молодого из академии.

Бакаев тоже пока не привык к бразильцам. Бразильцы — это высший класс, футбол другого уровня. И все должны тянуться к ним, чтобы понимать их. Но это все исходит из тренировок.

Бразильцы играют в одно касание. Кто еще в чемпионате России играет в одно касание? Да никто! Играть в одно касание — высший класс. Тогда ни один защитник не успеет», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».