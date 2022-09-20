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    «Не вижу в этом ничего дурного». Уткин высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо в ближайшее время могут получить российские паспорта.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного. Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти.

    Какие они при этом цели преследуют? Не знаю, как вам, мне это совершенно безразлично.

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    • В первую очередь, когда речь о футболерах, сразу смотрят на возможность играть за сборную России…

    Ну, послушайте. Когда в страну стремятся — это всяко лучше, чем когда из нее бегут. А гражданину России, если нет профессиональных запрещающих факторов, никто не помешает сыграть за сборную страны.

    Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем… Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос.

    Вы как на него отвечаете?.. Я — недоумением.

    Upd. Им объяснят, что они автоматически станут военнообязанными?», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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