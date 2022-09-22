Карпин о матче с Киргизией: Будем играть так, как хотим

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«За такой короткий сбор можно показать идею парням, но до автоматизма вряд ли доведешь. Сложно за такое время что-то наиграть.

Будем играть так, как мы хотим, а не отталкиваться от Киргизии», — приводит слова Карпина Sport24.

Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.