Ермаков: Сделал замах, защитник поверил, и я с левой, кочергой своей попал

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Россииподелился впечатлениями после товарищеского матча против команды Белоруссии (6:1).

Ермаков, признанный лучшим игроком матча, забил два гола, второй из них — красивым ударом из-за пределов штрафной.

«Мой второй гол? Оказался на подборе первым, сделал замах, защитник поверил, и я с левой, кочергой своей попал.

Главный тренер сказал, что мы играем за страну, за болельщиков, поэтому настрой был максимальный. В первую очередь, нам надо было доказать, что мы способны играть на таком уровне. Заслуженно победили сегодня.

Для меня это первые сборы, для многих ребят тоже. Тренер сказал, что мы будем играть по тайму, чтобы мы получили равномерную нагрузку.

За первую тренировку более-менее наработки сделали, почувствовали друг друга. Будем прибавлять», — сказал Ермаков в эфире «Матч ТВ».