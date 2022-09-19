ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель Следующий клуб Тухеля. 8 топ-вариантов для немца после странного увольнения из «Челси»
  • 16:34
    • Головин признан лучшим игроком матча «Монако» — «Реймс»
  • 16:21
    • Марко Асенсио входит в сферу интересов «Барселоны»
  • 16:00
    • «Челси» готов отдать Лукаку и доплатить за Гарри Кейна из «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Нападающий «Бенфики» завершил карьеру в сборной Португалии

    Футбол Португалия Бенфика Сборная Португалии
    Форвард «Бенфики» Рафа Силва закончил международную карьеру в сборной Португалии. Об этом он сказал в интервью.

    Рафа Силва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафа Силва

    «Сегодня я сообщил тренеру Фернанду Сантушу и футбольной федерации о том, что не могу представлять национальную команду. Думаю, это честное и правильное решение на данном этапе моей карьеры. Я прошу уважения к решению, принятому исходя из личных обстоятельств», — приводит слова игрока A Bola.

    Вместе с португальской командой Силва выиграл чемпионат Европы 2016 года и стал победителем Лиги наций в сезоне 2018/2019. На его счету 25 матчей в составе португальцев без результативных действий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй раунд между «Динамо» Минск и «Северсталью» получится таким же событийным?
  • «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Урава Редс» потерпит неудачу
  • «Серезо Осака» — «Урава Редс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мария — Бушар
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Викмайер
  • Теннис
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудла — Вердаско
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба Росарио — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры