Нападающий «Бенфики» завершил карьеру в сборной Португалии

Форвард «Бенфики»закончил международную карьеру в сборной Португалии. Об этом он сказал в интервью.

«Сегодня я сообщил тренеру Фернанду Сантушу и футбольной федерации о том, что не могу представлять национальную команду. Думаю, это честное и правильное решение на данном этапе моей карьеры. Я прошу уважения к решению, принятому исходя из личных обстоятельств», — приводит слова игрока A Bola.

Вместе с португальской командой Силва выиграл чемпионат Европы 2016 года и стал победителем Лиги наций в сезоне 2018/2019. На его счету 25 матчей в составе португальцев без результативных действий.