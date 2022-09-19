Гальтье: Было важно продолжить нашу серию и оторваться от преследователей

Главный тренер «ПСЖ»подвел итоги матча Лиги 1 с «Лионом» (1:0).

«Было важно продолжить нашу серию и оторваться от преследователей. Мы провели очень хороший матч, хотя приходится сожалеть о количестве упущенных моментов. Счет мог быть крупнее, но в целом главное то, что мы заслужили победу.

Конечно, в таких матчах лучшие игроки должны проявлять себя, и Неймар с Месси были очень хороши. Неймар много работал на командe и покинул поле с чувством некоторой озлобленности и разочарования, но это нормально.

Его поведение безупречно. Он хорошо подготовлен и находится в форме. У него большие амбиции в этом сезоне», — приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Лион» потерпел третье поражение подряд и остался на шестой строчке (13 очков).