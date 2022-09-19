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    Гальтье: Было важно продолжить нашу серию и оторваться от преследователей

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча Лиги 1 с «Лионом» (1:0).

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Было важно продолжить нашу серию и оторваться от преследователей. Мы провели очень хороший матч, хотя приходится сожалеть о количестве упущенных моментов. Счет мог быть крупнее, но в целом главное то, что мы заслужили победу.

    Конечно, в таких матчах лучшие игроки должны проявлять себя, и Неймар с Месси были очень хороши. Неймар много работал на командe и покинул поле с чувством некоторой озлобленности и разочарования, но это нормально.

    Его поведение безупречно. Он хорошо подготовлен и находится в форме. У него большие амбиции в этом сезоне», — приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Лион» потерпел третье поражение подряд и остался на шестой строчке (13 очков).

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