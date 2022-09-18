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    «Эвертон» добыл домашнюю победу в матче против «Вест Хэма»

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    «Эвертон» на своем поле сыграл против «Вест Хэма» в рамках 8-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка Нилом Мопэ, который забил ударом с угла штрафной в нижний угол ворот, а Алекс Ивоби записал на свой счет голевую передачу и таким образом «Эвертон» победил в этом матче со счетом 1:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Вест Хэм 1:0
    Гол: 1:0 Ниль Мопе (53') Эвертон: Асмир Бегович, Нэйтан Паттерсон, Конор Коди, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Amadou Mvom Onana, Идрисса Гейе, Алекс Айуоби, Демарай Грей (Абдулайе Дукуре, 82'), Ниль Мопе, Энтони Гордон (Дуайт Макнил, 74') Вест Хэм: Майкл Антонио (Джанлука Скамакка, 70'), Пабло Форнальс (Максвелл Корне, 62'), Лукас Пакета (Саид Бенрахма, 62'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Тило Керер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Конор Коди (28'), Энтони Гордон (62')

    «Эвертон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 7 очков, а «Вест Хэм» располагается на 18-м месте с 4-я баллами в активе.

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