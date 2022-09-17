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    Фомин: Хочется проверить, как нынешнее «Динамо» выглядит на фоне «Зенита»

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    Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Честно говоря, про "Зенит" ничего не знаю. Давайте говорить про "Динамо". Как выиграть ближайший матч, думаю, нам скажет тренерский штаб, объяснит, как действовать.

    Очевидно то, что у нас важный матч в субботу. В таких матчах приятно участвовать. Атмосфера на трибунах будет хорошая, болельщики придут. Будет интересно. Мы стали играть по-другому по сравнению с прошлым сезоном. И состав поменялся.

    Хочется проверить, как нынешнее "Динамо" выглядит на фоне "Зенита", и, конечно, хочется победить», — цитируют Фомина «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в субботу, 17 сентября. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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