Фомин: Хочется проверить, как нынешнее «Динамо» выглядит на фоне «Зенита»

Полузащитник московского «Динамо»поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Честно говоря, про "Зенит" ничего не знаю. Давайте говорить про "Динамо". Как выиграть ближайший матч, думаю, нам скажет тренерский штаб, объяснит, как действовать.

Очевидно то, что у нас важный матч в субботу. В таких матчах приятно участвовать. Атмосфера на трибунах будет хорошая, болельщики придут. Будет интересно. Мы стали играть по-другому по сравнению с прошлым сезоном. И состав поменялся.

Хочется проверить, как нынешнее "Динамо" выглядит на фоне "Зенита", и, конечно, хочется победить», — цитируют Фомина «Известия».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в субботу, 17 сентября. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.