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    Футболист «Шерифа»: «МЮ» слишком хорош для нас

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Шериф
    Футболист тираспольского «Шерифа» Степан Раделич высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

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    «Это была тяжелая игра. Мы играли против команды из лучшей лиги мира. Они использовали каждую нашу ошибку против нас. Да, мы проиграли 0:2, но сейчас мысли уже только о следующем матче.

    Казалось, что мы слишком медленные? Это "Манчестер Юнайтед" просто был слишком быстрым. Мы усердно готовились к этому матчу. Куда еще большая мотивация, чем играть против Роналду? Мы сделали все от себя возможное, просто они слишком хороши для нас. Это команда, полная звезд», — цитирует Раделич «Спорт-Экспресс».

    «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в группе Е и вышел на второе место с тремя очками. Столько же баллов у «Шерифа», который идет на третьей строчке.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.

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