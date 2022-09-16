Футболист «Шерифа»: «МЮ» слишком хорош для нас

Футболист тираспольского «Шерифа»высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

«Это была тяжелая игра. Мы играли против команды из лучшей лиги мира. Они использовали каждую нашу ошибку против нас. Да, мы проиграли 0:2, но сейчас мысли уже только о следующем матче.

Казалось, что мы слишком медленные? Это "Манчестер Юнайтед" просто был слишком быстрым. Мы усердно готовились к этому матчу. Куда еще большая мотивация, чем играть против Роналду? Мы сделали все от себя возможное, просто они слишком хороши для нас. Это команда, полная звезд», — цитирует Раделич «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в группе Е и вышел на второе место с тремя очками. Столько же баллов у «Шерифа», который идет на третьей строчке.

Календарь и таблица Лиги Европы

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к кипрской «Омонии», а «Шериф» примет дома испанский «Реал Сосьедад». Обе игры состоятся 6 октября.