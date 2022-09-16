«Герта» упустила победу над «Майнцем»

Гости открыли счет на 30-й минуте — отличился французский полузащитник Лука Тусар.
Но в компенсированное время защитник Антони Каси спас «Майнц» от поражения.
Футбол. Германия. Бундеслига
Майнц — Герта 1:1
Голы: 0:1 Лука Тусар (30'), 1:1 Антони Каси (90 + 4') Майнц: Робин Центнер, Сильван Видмер, Штефан Белл (Аймен Баркок, 79'), Максим Лайч, Эдмилсон Фернандеш (Данни да Коста, 59'), Доминик Кор, Леандро Мартинс, Аарон Мартин (Антони Каси, 54'), Анжело Фюльжини (Marlon Mustapha, 46'), Jae-sung Lee, Карим Онисиво Герта: Чидера Эджук (Петер Пекарик, 83'), Вилфрид Канга Ака, Доди Лукебакио (Владимир Дарида, 72'), Жан-Поль Бутьюс (Марко Рихтер, 72'), Иван Шуньич, Лука Тусар, Марвин Платтенхардт (Максимилиан Миттельштедт, 55'), Марк Кемпф (Мартон Дардаи, 46'), Филип Уремович, Джонджо Кенни, Оливер Кристенсен Предупреждения: Доминик Кор (40'), Марвин Платтенхардт (48'), Доди Лукебакио (58'), Мартон Дардаи (64'), Жан-Поль Бутьюс (65'), Marlon Mustapha (67'), Карим Онисиво (74'), Оливер Кристенсен (90 + 4')
«Герта» поднялась на 12-е место таблицы Бундеслиги с 6 очками. «Майнц» — шестой с 11 очками.