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    Хайкин оценил выступление «Буде-Глимт» в Лиге Европы

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    Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин оценил выступление норвежской команды в Лиге Европы.

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    «В прошлом сезоне многие европейские команды недооценивали "Буде-Глимт" и в итоге проигрывали на "Асмире".

    За полярным кругом все абсолютно по-другому для соперников. Мы уже привыкли к искусственному газону — это тоже преимущество. И, конечно же, наши фанаты.

    Кроме того, "Буде-Глимт" силен командными взаимодействиями. Схему 4-3-3 с постоянным прессингом и высокой линией обороны, как у "Ливерпуля", мы наигрываем уже четвертей сезон подряд.

    Мы играем в современный футбол, побеждаем — и нас, новичков на международной арене, уже начали уважать.

    "Арсенал" в полном порядке, классно начали сезон. Жду-недождусь сыграть с ними. Непривычно даже, что два матча подряд против "Арсенала": сначала на "Эмирейтс", потом в Буде.

    Группа у нас вообще классная: ПСВ — хорошая команда, с "Цюрихом" тоже было непросто. Все в Центральной Европе, поэтому им всем надо в Заполярье лететь, ха-ха», — заявил Хайкин в интервью Коммент.Live.

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