РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года

На этот раз МЮ не оплошает «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки 2.48

Одержит ли «Динамо» первую победу в Лиге Европы? «Динамо» К — «АЕК» Ларнака. Прогноз и ставки 2.15