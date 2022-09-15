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    РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года

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    Российская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала подробное расписание матчей чемпионата России на все туры в октябре и ноябре.

    РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года
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    РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года

    11-й тур
    1 октября (суббота):

    14:00 «Оренбург» — «Сочи»
    16:30 «Химки» — ЦСКА
    19:00 «Локомотив» — «Урал»

    2 октября (воскресенье):

    14:00 «Факел» — «Торпедо»
    16:30 «Зенит» — «Ростов»
    19:00 «Ахмат» — «Динамо»
    19:00 «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»

    3 октября (понедельник):

    19:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

    12-й тур
    7 октября (пятница)

    17:30 «Урал» — «Химки»

    8 октября (суббота)

    14:00 «Факел» — «Зенит»
    16:30 ЦСКА — «Динамо»
    19:00 «Сочи» — «Локомотив»

    9 октября (воскресенье)

    14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
    16:30 «Оренбург» — «Ахмат»
    16:30 «Торпедо» — «Нижний Новгород»
    19:00 «Ростов» — «Краснодар»

    13-й тур
    14 октября (пятница)

    19:30 «Ростов» — «Урал»

    15 октября (суббота)

    14:00 «Химки» — «Факел»
    14:00 «Торпедо» — «Локомотив»
    16:30 «Краснодар» — «Ахмат»
    19:30 «Динамо» — «Оренбург»

    16 октября (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» — «Сочи»
    16:30 «Нижний Новгород» — «Зенит»
    20:00 ЦСКА — «Спартак»

    14-й тур
    22 октября (суббота)

    14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
    16:30 «Факел» — «Ростов»
    19:00 «Локомотив» — «Динамо»

    23 октября (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» — ЦСКА
    16:30 «Спартак» — «Химки»
    19:00 «Ахмат» — «Торпедо»

    24 октября (понедельник)

    17:30 «Урал» — «Крылья Советов»
    20:00 «Зенит» — «Сочи»

    15-й тур
    28 октября (пятница)

    17:30 «Оренбург» — «Факел»

    29 октября (суббота)

    14:00 «Динамо» — «Химки»
    16:30 «Ахмат» — «Ростов»
    19:00 «Локомотив» — ЦСКА

    30 октября (воскресенье)

    14:00 «Сочи» — «Урал»
    14:00 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
    16:30 «Спартак» — «Торпедо»
    19:30 «Краснодар» — «Зенит»

    16-й тур
    4 ноября (пятница)

    19:00 «Химки» — «Оренбург»

    5 ноября (суббота)

    14:00 «Сочи» — «Спартак»
    16:30 «Факел» — «Краснодар»
    16:30 «Зенит» — «Ахмат»
    19:00 ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»

    6 ноября (воскресенье)

    14:00 «Урал» — «Локомотив»
    16:30 «Торпедо» — «Крылья Советов»
    19:00 «Ростов» — «Динамо»

    17-й тур
    11 ноября (пятница)

    19:00 «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»

    12 ноября (суббота)

    12:00 «Урал» — «Факел»
    14:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
    16:30 «Торпедо» — «Зенит»
    19:30 «Локомотив» — «Спартак»

    13 ноября (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» — «Краснодар»
    16:30 «Химки» — «Сочи»
    19:00 «Динамо» — ЦСКА

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