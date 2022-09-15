РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года

11-й тур
1 октября (суббота):
14:00 «Оренбург» — «Сочи»
16:30 «Химки» — ЦСКА
19:00 «Локомотив» — «Урал»
2 октября (воскресенье):
14:00 «Факел» — «Торпедо»
16:30 «Зенит» — «Ростов»
19:00 «Ахмат» — «Динамо»
19:00 «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»
3 октября (понедельник):
19:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
12-й тур
7 октября (пятница)
17:30 «Урал» — «Химки»
8 октября (суббота)
14:00 «Факел» — «Зенит»
16:30 ЦСКА — «Динамо»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»
9 октября (воскресенье)
14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Оренбург» — «Ахмат»
16:30 «Торпедо» — «Нижний Новгород»
19:00 «Ростов» — «Краснодар»
13-й тур
14 октября (пятница)
19:30 «Ростов» — «Урал»
15 октября (суббота)
14:00 «Химки» — «Факел»
14:00 «Торпедо» — «Локомотив»
16:30 «Краснодар» — «Ахмат»
19:30 «Динамо» — «Оренбург»
16 октября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Сочи»
16:30 «Нижний Новгород» — «Зенит»
20:00 ЦСКА — «Спартак»
14-й тур
22 октября (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
16:30 «Факел» — «Ростов»
19:00 «Локомотив» — «Динамо»
23 октября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — ЦСКА
16:30 «Спартак» — «Химки»
19:00 «Ахмат» — «Торпедо»
24 октября (понедельник)
17:30 «Урал» — «Крылья Советов»
20:00 «Зенит» — «Сочи»
15-й тур
28 октября (пятница)
17:30 «Оренбург» — «Факел»
29 октября (суббота)
14:00 «Динамо» — «Химки»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:00 «Локомотив» — ЦСКА
30 октября (воскресенье)
14:00 «Сочи» — «Урал»
14:00 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
16:30 «Спартак» — «Торпедо»
19:30 «Краснодар» — «Зенит»
16-й тур
4 ноября (пятница)
19:00 «Химки» — «Оренбург»
5 ноября (суббота)
14:00 «Сочи» — «Спартак»
16:30 «Факел» — «Краснодар»
16:30 «Зенит» — «Ахмат»
19:00 ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»
6 ноября (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Локомотив»
16:30 «Торпедо» — «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» — «Динамо»
17-й тур
11 ноября (пятница)
19:00 «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»
12 ноября (суббота)
12:00 «Урал» — «Факел»
14:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
16:30 «Торпедо» — «Зенит»
19:30 «Локомотив» — «Спартак»
13 ноября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Краснодар»
16:30 «Химки» — «Сочи»
19:00 «Динамо» — ЦСКА