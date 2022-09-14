Спаллетти поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Рейнджерс»

Главный тренер «Наполи»оценил соперника накануне матча с «Рейнджерс» во 2-м туре группы А Лиги чемпионов.

«Когда „Рейнджерс“ играет дома, у него благодаря трибунам дополнительная энергия и невероятная мотивация. Думаю, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед заполненным стадионом. Мы и прежде играли в тяжелых условиях, когда на вас давят трибуны, в том числе в Италии. Но каждый раз получалось демонстрировать свои лучшие качества и играть в тот футбол, который нас устраивал», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Матч «Рейнджерс» — «Наполи» состоится в среду, 14 сентября. Начало — в 22.00 мск.

В первом туре группового этапа ЛЧ шотландский клуб проиграл «Аяксу» со счетом 0:4. Итальянская команда дома обыграла «Ливерпуль» (4:1).