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    Мората: В последний раз, что мы играли в Леверкузене, нам пришлось тяжело

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    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказал мнение о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «В последний раз, что мы играли здесь, нам пришлось тяжело, но важно настроиться на завтрашний матч. Мы понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации.

    Гризманн играет важнейшую роль в команде, и не только на поле. Он всегда улыбается, всегда счастлив и заряжает позитивом.

    Он один из самых важных игроков в нашем клубе. Он забивает много голов, когда играет. И делает это великолепно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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    • «Байер» и «Атлетико» восемь раз играли друг против друга с 2010 года, и всегда — на групповом этапе.

    Небольшой перевес по личным встречам на стороне мадридского клуба, который выиграл три матча. «Байер» выиграл два, еще три встречи завершились вничью.

    Самый свежий поединок состоялся на групповом этапе ЛЧ-2019/20 и завершился победой леверкузенцев со счетом 2:1.

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