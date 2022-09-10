ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9 тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

ЦСКА: Основа : Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

«Краснодар»: Основа :Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

:Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун. Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Мацукатов, Батчи, Самко.

LiveSport.Ru сделал прогноз на этот поединок. С ним можно ознакомиться здесь. Все прогнозы на матчи 9 тура РПЛ можно посмотреть здесь.