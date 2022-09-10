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    ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 9 тура РПЛ

    ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9 тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    ЦСКА:
    • Основа: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.
    • Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

    «Краснодар»:
    • Основа:Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
    • Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Мацукатов, Батчи, Самко.

    LiveSport.Ru сделал прогноз на этот поединок. С ним можно ознакомиться здесь. Все прогнозы на матчи 9 тура РПЛ можно посмотреть здесь.

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