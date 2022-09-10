ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

Хесус Медина Фото: globallookpress.com
ЦСКА:
- Основа: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.
- Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.
«Краснодар»:
- Основа:Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
- Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Мацукатов, Батчи, Самко.
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