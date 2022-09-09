Глушенков: Мечтаю о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Крыльев Советов»признался, что в будущем хотел бы перейти в европейский клуб.

«Есть цель в будущем уехать в Европу? У всех футболистов есть цель уехать в Европу, я — не исключение. Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится.

Будем надеяться, что скоро все будет хорошо — в футбольном плане и не только.

Есть ли конкретная мечта? Сейчас буду прям банален — "Барселона". Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем, не загадываю, что будет дальше», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Глушенков провел восемь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.