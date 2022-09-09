Глушенков: Заслуживал шанса в «Спартаке». Но потом забил на это, аренды надоели

Полузащитник «Крыльев Советов»рассказал, почему ему так и не удалось заиграть в «Спартаке».

«Сложно сказать. Может, просто моя игра или мой подход, поведение не понравились тренерам. Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанса. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения.

Когда-то, может быть, и чувствовал, что заслуживал шанса. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой легкостью и ушел в "Крылья". Мне все это надоело: что я сборы провожу со "Спартаком", а затем меня с легкостью отдают в аренду. В какой-то момент понял, что мне не надо заниматься этими глупостями. И проще будет, чтобы меня кто-то забрал — и все.

Хотелось доверия и чтобы не было ссылок в другие команды. Чтобы не отправляли на полгода куда-то. Потому что ты работаешь-работаешь, а потом — снова аренда.

Моя фраза "Я рад, что ушел из Спартака"? Пояснял свои слова в том же ответе, просто выдернули именно это. Я рад уйти из "Спартака", потому что ушел играть, а не просто, так скажем, проводим время [в команде]. Вот и все.

Поменял бы что-нибудь в карьере, если вернуться назад? Наверное, нет. Как говорится, что ни делается — все к лучшему. Был такой период в моей жизни. Не сказал бы, что он меня чему-то научил. Это просто опыт, который надо прожить», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Глушенков провел восемь матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.