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    Нгамалё: Перешел в «Динамо», потому что мне нужен был новый вызов в карьере

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    Камерунский нападающий «Янг Бойз» Николас Муми Нгамалё прокомментировал переход в московское «Динамо».

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    Хавбек подписал контракт по схеме «2+1».

    «Я очень рад стать частью этого клуба. Мне нужен был новый вызов в карьере, и переход в "Динамо" является для меня отличной возможностью.

    Мы уже познакомились и успели поговорить с главным тренером Славишей Йокановичем. Он хочет использовать меня на позиции вингера. В принципе, для меня не важно, на каком фланге играть, главное — приносить пользу команде.

    Это не первый мой прилёт в Россию. Я уже был здесь в 2017 году на Кубке Конфедераций. Это был потрясающий опыт. Так что очень рад вернуться сюда.

    Прежде всего я хочу принести как можно больше пользы команде и выиграть с ней много трофеев. Это самые важные цели. Также хочу побыстрее найти общий язык со всеми в клубе», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо» .

    28-летний хавбек перебрался в швейцарский клуб летом 2017 года. За пять лет в этой команде он провел 224 матча, забил 40 голов и отдал 48 голевых передач.

    Нгамале также выступает за сборную Камеруна. В его активе 40 матчей и 4 мяча.

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