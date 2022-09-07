Тедеско близок к увольнению из «РБ Лейпциг»

Доменико Тедеско Фото: globallookpress.com
По информации инсайдера Фабрицио Романо, решение о будущем тренера будет принято в ближайшее время.
Немецкая команда проиграла два матча подряд с общим счетом 1:8, в том числе «Шахтеру» (1:4) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Отмечается, что основным кандидатом на должность главного тренера является Марко Розе, покинувший дортмундскую «Боруссию» в мае 2022 года.
Напомним, Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .