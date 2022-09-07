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    Тедеско близок к увольнению из «РБ Лейпциг»

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    «РБ Лейпциг» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, решение о будущем тренера будет принято в ближайшее время.

    Немецкая команда проиграла два матча подряд с общим счетом 1:8, в том числе «Шахтеру» (1:4) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Отмечается, что основным кандидатом на должность главного тренера является Марко Розе, покинувший дортмундскую «Боруссию» в мае 2022 года.

    Напомним, Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .

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