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    Черчесов: «Зенит» — безусловный фаворит сезона

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что «Зенит» снова станет чемпионом России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В минувшее воскресенье «Зенит» одержал гостевую победу над «Спартаком» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

    «Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.

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    • Думаю, что результат был очень важен для обеих команд — как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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