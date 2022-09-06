Черчесов: «Зенит» — безусловный фаворит сезона

Главный тренер «Ференцвароша»считает, чтоснова станет чемпионом России.

В минувшее воскресенье «Зенит» одержал гостевую победу над «Спартаком» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

«Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.

Думаю, что результат был очень важен для обеих команд — как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».