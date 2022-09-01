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    «Сочи» усилил свой состав воспитанником ПСЖ

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    ФК «Сочи» объявил о заключении контракта с защитником сборной Мали Мусса Сиссако.

    Мусса Сиссако
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    Мусса Сиссако

    Воспитанник «Пари Сен-Жермен» будет выступать за клуб РПЛ под 4-м номером. По данным СМИ, договор рассчитан на 3 года, а зарплата игрока составит 400 тысяч евро в год.

    С сезона-2020/21 Сиссако выступал за «Стандард». Ранее бельгийцы сообщили о том, что игрок расторг контракт в одностороннем порядке из-за нежелания клуба принять предложение о трансфере.

    После этого команда из Льежа хотела получить компенсацию за ущерб, но в итоге сумела уладить разногласия с футболистом.

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