«Ман Сити» — «Ноттингем Форест»: счет матча 6:0, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 6:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Гюндоган от углового флага откатил мяч на Фодена, чью подачу слева к воротам в касание ногой замкнул Эрлинг Холанн.

На 23-й минуте Холанн слева отправил к воротам Фодена, а сам по центру продвинулся вперёд. На Фила бросились три соперника и не позволили нанести удар. Последовал пас в центр, который в касание удачно замкнул Эрлинг.

Счет стал крупным на 38-й минуте. Гюндоган исполнил подачу от углового флага, мяч был вынесен на Канселу, который навесил на Фодена. Фил переадресовал сферу на Стоунса, чью скидку к воротам завершил Холанн, оформивший хет-трик.

На 50-й минуте Силва справа покатил мяч на Жоау Канселу, который с восемнадцати метров точно пробил в ближнюю «девятку».

На 65-й минуте Гюндоган справа вывел к воротам Хулиана Альвареса, который смог пробить Хендерсона.

А на 87-й минуте гости неудачно исполнили штрафной удар. «Манчестер Сити» провёл молниеносную контратаку, которую ударом с двенадцати метров в левый верхний угол завершил Альварес.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с 4 баллами остался на 14-й позиции.