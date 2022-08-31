Первый тренер Кокорина: У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже

, первый тренер, поделился мнением о нежелании форварда покидать итальянскую «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что у Кокорина есть предложения от двух кипрских клубов — «Ариса» и «Аполлона».

«Ну что вы меня спрашиваете про Сашу? Да, я его первый тренер, но с января не видел его. Сам он мне не звонит.

Конечно, хочется, чтобы он играл. Но он и сам понимает все. Варианты у него есть в Россию приехать и черт его знает, как это все оценивать. У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже.

Я же не могу ничего говорить — у него своя голова на плечах. Сам решит, как ему быть. Влияет много факторов: семья, дети. Не только футбол.

Если Саша не играет, видимо, контракт закончится, и он закончит», — приводит слова Стаферова Sport24.

В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.