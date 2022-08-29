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    Корнеев: В «Фиорентине» молятся о том, чтобы освободиться от Кокорина

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    Бывший футболист «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кокорин — это была какая‑то безумная афера тех, кто совершил этот трансфер. Александр, конечно, себя не оправдал. Думаю, в "Фиорентине" молятся о том, чтобы освободиться от него.

    Его же выпускали сначала на какое‑то время. И что значит, год не играл? Кокорин же по определенным причинам пропустил столько времени. Он тогда даже не тренировался, а для футболиста это огромный срок. Мышцы уже совсем отвыкли от интенсивной работы — отсюда и травмы. Поэтому я не знаю, сумеет ли он реабилитировать себя или нет.

    Говорить, что его осознанно не выпускают по неспортивным причинам, просто быть не может, потому что тот спортивный директор, который его брал, наверное, спал и видел, что Кокорин себя реанимирует и начнет что‑то показывать. Они ведь привели его. Поэтому я исключаю такой вариант», — приводит слова Корнеева «Российская газета».

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    • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, но не может договориться с игроком о сумме компенсации.

    В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

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