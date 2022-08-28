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    Агент: У Кокорина много предложений, не только от «Ариса»

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Тимофей Бердышев.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Ранее появилась информация, что Кокорина хочет арендовать кипрский «Арис».

    «Что касается предложения "Ариса", все почему‑то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно.

    Сейчас мы в процессе обсуждения решения и будущего с "Фиорентиной". Думаем, куда нам лучше уйти для себя и нужно ли вообще идти куда‑то», — приводит слова агента «Чемпионат».

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    • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, но не может договориться с игроком о сумме компенсации.

    В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

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