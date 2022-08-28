Агент: У Кокорина много предложений, не только от «Ариса»

Нападающий «Фиорентины»может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Тимофей Бердышев.

Ранее появилась информация, что Кокорина хочет арендовать кипрский «Арис».

«Что касается предложения "Ариса", все почему‑то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно.

Сейчас мы в процессе обсуждения решения и будущего с "Фиорентиной". Думаем, куда нам лучше уйти для себя и нужно ли вообще идти куда‑то», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, но не может договориться с игроком о сумме компенсации.

В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.